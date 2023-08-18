Крымские телефонные номера подверглись атаке

Фото: iStock/Diy13
На крымские телефонные номера началась интернет-атака: приходят сообщения о воздушной тревоге на Крымском мосту. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
По его словам, сообщения жителям приходят, якобы, от оперативного штаба и МЧС. Однако, подобные сведения не являются достоверными. Крючков призвал доверять только проверенным информационным ресурсам.
Ранее сообщалось, что украинец отправился в колонию за хакерские атаки на российские интернет-ресурсы. В ходе осуществления преступной деятельности, мужчина отправлял инструкции по проведению атак на компьютеры пользователей.
Читайте также:
Неизвестный пригрозил взорвать Красногорский парк
Россиянам рассказали, как спастись от мошенников в Telegram
Эксперт Миклухо рассказал о новом способе мошенничества с помощью опросов
«Это украинский вброс и фейк. Доверяйте только официальным ресурсам», — заявил советник главы республики.
Читайте также:
Неизвестный пригрозил взорвать Красногорский парк
Россиянам рассказали, как спастись от мошенников в Telegram
Эксперт Миклухо рассказал о новом способе мошенничества с помощью опросов
Анастасия Крестьянова