Крымский мост полностью восстановили раньше намеченного срока

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока. Об этом Хуснуллин написал в своем телеграм-канале.
Напомним, ночью 17 июля Крымский мост подвергся атаке со стороны Украины, для теракта были использованы надводные беспилотные летательные аппараты. Уточняется, что при теракте погибли два человека из Белгородской области, также пострадала 14-летняя девочка.
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