Радио1
Главная / Новости / Общество/ Крымский мост полностью восстановили раньше намеченного срока

Крымский мост полностью восстановили раньше намеченного срока

Хуснуллин: Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше срока
14 октября 2023, 13:02
Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока. Об этом Хуснуллин написал в своем телеграм-канале.

Сообщается, что открыто движение машин по всем четырем полосам. По словам вице-премьера РФ, за время работы демонтировали 2 поврежденных пролета и надвинули новые. В ходе реконструкции потребовалось порядка 534 тонн металлоконструкций.

Напомним, ночью 17 июля Крымский мост подвергся атаке со стороны Украины, для теракта были использованы надводные беспилотные летательные аппараты. Уточняется, что при теракте погибли два человека из Белгородской области, также пострадала 14-летняя девочка.

Читайте также:

НАК: Крымский мост атаковали два украинских беспилотника

Гладков: Два белгородца погибли в результате ЧП на Крымском мосту

В Раде предложили представить к госнаградам причастных к атаке на Крымский мост
#мост
#движение
#премьера
#солдаты
#крымский мост
#рф
Читайте нас в
Олимпийский чемпион Костомаров после установки протезов начал водить машину
14 октября 2023, 13:19

Фото: istockphoto/algre

Роман Костомаров показал в своём Telegram-канале, как управляет машиной после установки протезов.
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился с подписчиками видео, где он водит машину после установки протезов.
 
«Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем! Мы не гоним, мы едем по трассе мотоциклетной, торможение, повороты. Чувствую нормально, руке только чуть неприятно левой», —рассказал Роман Костомаров.
Роман Костомаров рассказал, что продал мотоцикл Yamaha, чтобы купить протез на руку.

«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», — рассказал олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров.
Читайте также:

Костомаров рассказал о том, что пришлось продать, чтобы купить протез

Олимпийский чемпион Костомаров рассказал, как оказался в больнице

Костомаров вместе с супругой Домниной записал видеообращение к болельщикам
#автомобиль
#спорт
#машины
Читайте нас в
Юные робототехники из Каширы посетили аэродром «Северка»
14 октября 2023, 11:55

Фото: iStock/aapsky

На осенних каникулы школьники из объединения робототехники Детского экологического центра городского округа Кашира, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Увлекательная экскурсия на аэродром «Северка», который расположен в городском округе Коломна, состоялась 10 октября. 

С начала учебного года школьники изучали строение летательных аппаратов, изготавливали модели самолетов самостоятельно и даже тренировались на авиасимуляторе! В завершении обучения в кружке роботехники школьники отправились на аэродром «Северка». 

«На этой экскурсии ребятам рассказали об устройстве самолетов малой авиации, порядке их обслуживания и ремонта. А потом ребята попробовали себя в роли пилотов на симуляторе самолета Cessna», - рассказали представители каширской администрации.

Сотрудники аэродрома высоко оценили качество авиамоделей, который сконструировали юные робототехники.

Читайте также: 

Каширское управление «Мособлпожспас» пополнилось новой техникой

Лейтенант из Каширы прошёл во второй этап конкурса «Народный участковый-2023»

В Кашире прошёл мини-турнир по футболу среди дворовых команд
#аэродром
#школьники
#экскурсия
#роботы
#самолёты
#кашира
#подмосковье
Читайте нас в
Каширское управление «Мособлпожспас» пополнилось новой техникой
14 октября 2023, 11:29

Фото: iStock/Олег Копьёв

В Кашире территориальное управление №12 ГКУ МО «Мособлпожспас» пополнилось новой пожарной техникой, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Техника была предоставлена в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья».

Кашира получила новую автоцистерну на базе автомобиля «Урал».

«Мощная, с высокой проходимостью, оборудованная всем необходимым для борьбы с огнем, она способна преодолевать водные и снежные преграды и вовремя доставит боевой расчет к месту пожара», - рассказали о машине в администрации. 

Церемонию вручения нового автомобиля посетил и глава городского округа Михаил Шувалов. Он подробно ознакомился с работой подразделения, а также вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам. 

Читайте также: 

Лейтенант из Каширы прошёл во второй этап конкурса «Народный участковый-2023»

Школьники из Каширы сплели масксети для участников СВО

В Кашире прошёл мини-турнир по футболу среди дворовых команд

 
#безопасность
#техника
#кашира
#письма
#пожарная безопасность
#пожарные
#подмосковье
#автомобиль
#михаил шувалов
Читайте нас в
Авиакомпания приостановила эвакуационные рейсы из Израиля
14 октября 2023, 11:17

Фото: iStockBiletskiy_Evgeniy

Авиакомпания Lufthansa в субботу решила приостановить эвакуационные рейсы из Израиля для граждан ФРГ.
Причина заключается в неопределенности с обеспечением безопасности и нерешенных проблемах «оперативной стабильности в Тель-Авиве».

Накануне из Израиля вывезли более 800 граждан ФРГ. Эвакуационные рейсы были организованы МИД Германии после того, как некоторые авиакомпании приостановили полеты в Израиль и обратно.

Ранее сообщалось, что глава JPMorgan Даймон предупреждает о самом опасном времени за десятилетия. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке скажутся на энергетических и продовольственных рынках, торговле и геополитике.

В отчёте за третий квартал обращается внимание на то, что руководители банков в США в данный момент «карабкаются по стене беспокойства». При этом в компании надеются на лучшее, но готовятся «к широкому спектру развития событий». В компании еженедельно проводятся сто стресс-тестов. Аналитики JPMorgan сообщают, что риски рецессии в США маловероятны.

Читайте также:

Глава JPMorgan Даймон предупреждает о самом опасном времени за десятилетия

Экс-разведчик Риттер сообщил о наступлении России по всей линии фронта

Девушки-лётчицы поступили на службу в военно-транспортную авиацию
#авиарейсы
#самолёты
#авиакомпании
Читайте нас в
Украину сотрясла «российская атака» с неожиданной стороны
Обозреватель: каждый пятый ребёнок на Украине не понимает украинский язык
14 октября 2023, 10:00

Фото: iStock/Liukov

Издание Обозреватель сообщает о том, что только 15% детей в детских садах на Украине понимают украинский язык и разговаривают на нем, порядка 20% дошкольников не понимают его.
Отмечается, что 65% детей говорят на русском и украинском языках, однако социализация все равно проходит на русском, так как на нем проще коммуницировать. По информации автора статьи, чтобы «исправить» ситуацию планируется создание украинские разговорных клубов в дошкольных учреждениях для воспитанников и их родителей.

Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что миллионы украинских граждан разговаривают на русском языке, для миллионов — это основной язык общения. Он напомнил, что именно языковая дискриминация на Украине и стала одной из причин конфликта в стране, который привёл к распаду украинского государства.

Читайте также:

Депутат Диденко заявил, что никакой украинского языка быть не должно

Россиянин получил штраф из-за разговора на украинском языке на боевом посту

Политолог Шаповалов: «Миллионы украинских граждан разговаривают на русском языке»
#штраф
#язык
#депутат
#украина
#дети
Читайте нас в
В ММЦ «Одинцово» вид на жительство получил немец из мотоклуба «Ночные волки»
14 октября 2023, 09:43

Фото: Александра Степанова

Свен Марко Марио Кун переехал в Россию в 2004 году.
С тех пор 49-летний гражданин Германии влюбился в Россию и полностью поддержал позицию россиян. Свен Марко Марио Кун работает преподавателем английского и немецкого языков в Международной языковой школе в Красногорске. Занимается волонтёрством, регулярно ездит в Донецк, Брянск с гуманитарной помощью. Является автором блога, где рассказывает иностранцам о том, как на самом деле обстоят дела в зоне СВО.
 
Ранее у Свена Марко Марио Кун уже был «вид на жительство», который давал право работать и находиться в стране, но срок действия его завершился. Свен Марко Марио Кун подал документы на оформление гражданства РФ с отказом от немецкого нынешним летом – и уже получил «Вид на жительство». В Многофункциональном миграционном центре «Одинцово» Свену вручили важный документ. 
 
«Учитывая, что гражданин ведет активную общественную деятельность на территории РФ, связанную с СВО, и у него были некоторые сложности с документами, при поддержке Главного управления по вопросам миграции, Правительства Московской области этот вопрос был решен», - рассказал начальник отдела оформления видов на жительство управления по вопросам миграции ГУ МВД России по МО, подполковник полиции Дмитрий Чернов. 
«Этот документ, конечно, имеет значение, но по состоянию души я давно считаю себя русским и буду делать все возможное, чтобы укрепить позиции России в мире», - заявил Свен Марко Марио Кун. 
Получить вид на жительство Свен решил именно в Одинцовском Миграционном центре. Здесь в кратчайшие сроки оформили заявление и помогли оформить все бумаги. Центр работает по принципу «одного окна» - а значит, никаких долгих ожиданий в очередях и посещений различных ведомств. 

Кун уже 7 лет является членом российского мотоклуба «Ночные Волки». Его соратники приехали в Многофункциональный миграционный центр «Одинцово» поддержать товарища.
 
«Для меня Свен – очень близкий как брат, а мы все-таки братство и разделяем горести и радости друг друга. Это истинный немец с русской душой», - сказал лидер старейшего в России мотоклуба «Ночные волки» - «Хирург».
Напомним, что в ММЦ «Одинцово» принимают иностранных граждан, оказывая услуги по подготовке документов в целях получения разрешения на временное проживание в РФ, вида на жительство в РФ, приобретения гражданства РФ.

Читайте также:

В Одинцове торжественно открыли новый детский садик на 300 мест

В Одинцове планируют открыть новую школу на 550 человек

Пять подмосковных городов вошли в топ-30 в России по уровню зарплат
#одинцово
#мфц
#подмосковье
Читайте нас в
Ветеринар Воропаева рассказала, какую «человеческую» еду можно дать собаке
14 октября 2023, 09:29

Фото: istockphoto/Wavetop

Угостить питомца можно попкорном, некоторыми овощами и фруктами, но в основном «человеческая» еда навредит собаке.
Об этом РИА Новости рассказала ветеринарный врач Анна Воропаева. При этом, если питомец ест «свою» еду, то другие продукты ему не нужны.

«Иногда в качестве лакомства можно давать овощи - морковку, брокколи, огурец, цветную капусту, зеленую фасоль, и фрукты - яблоко, банан, арбуз и дыню»,-рассказала ветеринар. 
Также с собаками можно поделиться арахисовым маслом (в его составе не должно быть ксилита), попкорном без масла, соли и добавок и маленьким кусочком сыра. При этом нельзя угощать питомца виноградом и изюмом, шашлыком, колбасами и сосисками.

«Анчоусы, а также скумбрия и родственные виды рыб содержат гистидин. Он вызывает у питомцев не только расстройства работы желудка, но и аллергические реакции. Не стоит кормить собак и выпечкой из дрожжевого теста: она провоцирует брожение в желудке любимца и повышает газообразование», - рассказала Анна Воропаева.
Взрослым животным не нужно давать коровье молоко из-за высокого содержания лактозы. При симптомах отравления можно дать питомцу энтеросорбент (смекту или активированный уголь), а после в срочном порядке обратиться к ветеринару. 

Читайте также:

К работе на подмосковном заводе кормов привлекли животных-дегустаторов

Кинологи раскрыли, когда вылизывание лап может быть опасно для собаки

Владельцев домашних питомцев предупредили о новой схеме мошенничества
#собаки
#питомцы
#животные
Читайте нас в
Депутат Бессараб предложила разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля
14 октября 2023, 08:57

Фото: istockphoto/Valerii Apetroaiei

Российским семьям нужно разрешить покупать машины за счёт материнского капитала.
Так считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет «Лента.ру».
 
«Для многодетных очень важно, чтобы это был вместительный автомобиль отечественного производства. Вопрос только в том, сможет ли наш автопром поставлять такое количество автомобилей. И желательно, чтобы отпуск был по установленной цене завода-производителя», — сказала депутат.
Пока российские семьи могут тратить маткапитал на улучшение жилищных условий, ипотеку. Можно потратить средства на товары и услуги для детей-инвалидов, вложить в образование, оформить ежемесячную выплату. Также деньги можно сохранить в качестве будущей пенсии мамы.

Читайте также:

Министр труда РФ Котяков рассказал о размере маткапитала в 2024 году

В РФ разрешат тратить материнский капитал на новую цель

Депутат Лантратова предлагает разрешить тратить маткапитал на лечение детей
#материнский капитал
#дети
#автомобили
Читайте нас в
Москвичей ждёт «летняя» ночь в октябре
14 октября 2023, 08:41

Фото:istockphoto/SanderStock

Ночью 15 октября в столице будет температура не ниже 11°C.
Об этом рассказал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в ночь на 15 октября температура в Москве не опустится ниже 11°C. Это соответствует норме июня, пишет РИА Новости.

«Воскресенье ещё отличается и тем, что ночные температуры просто летние, июньские. Минимальное значение — 11–13°C».
По данным Вильфанда, в субботу днём в Москве ожидается температура 12–14°C, а в воскресенье — 13–15°C, в Московской области до 16°C. При этом уже в понедельник, 16 октября, похолодает до 2–7°C, а 17-18 октября ночью установится отрицательная температура, от –1 до 4°C, после 19 октября — до -2°C.

Читайте также:

Москвичам пообещали последние тёплые, но дождливые выходные

Спасение климата – дело самого климата: Почему Россия не борется с глобальным потеплением?

Физик Богачёв заверил, что магнитных бурь не будет в течение нескольких недель
#москва
#погода
#осень
Читайте нас в
Достижения.рф