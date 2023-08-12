Крымский мост снова открыли для движения транспорта

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На Крымском мосту восстановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
Движение временно было приостановлено из-за попытки атаки украинской ракетой C-200, которую сбили российские системы ПВО.
Уточняется, что мост не получил повреждений.
Ранее сообщалось, что в районе Керченского пролива российскими силами ПВО была сбита украинская ракета.
Очевидцы сообщали о дымовой завесе. Ей установили специальные службы, чтобы дезориентировать вражеский аппарат. В ходе предотвращения атаки никто из местных жителей и туристов не пострадал.
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Уточняется, что мост не получил повреждений.
Очевидцы сообщали о дымовой завесе. Ей установили специальные службы, чтобы дезориентировать вражеский аппарат. В ходе предотвращения атаки никто из местных жителей и туристов не пострадал.
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Анастасия Чинкова