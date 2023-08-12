Крымский мост снова перекрыли и скрыли дымовой завесой

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Крымский мост снова перекрыли после сообщения о возобновлении движения. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной информации о ситуации на мосту.
Ранее сообщалось, что Крымский мост был перекрыт из-за попытки атаки украинской ракетой С-200, которую подавили российские системы ПВО. Затем движение через Керченский пролив было восстановлено. Однако сейчас вновь появилась информация о закрытии моста. На полуострове работают силы ПВО, над мостом установлена дымовая завеса. Людей, находящихся на мосту, а также проходящих досмотр, призвали сохранять спокойствие.
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Анастасия Чинкова