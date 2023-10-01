Крымский мост закрыли для движения

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После 11 часов утра (по мск) движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили.
В Telegram-канале, который публикует официальные данные о ситуации на подъездах к мосту, сказано, что «движение временно перекрыто».
В прошлый раз движение на мосту приостанавливали накануне вечером более чем на час.
Напомним, 17 июля около четырех утра на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края был совершен теракт. В результате обрушился один пролёт, ещё один сошёл с опоры. В трагедии также погибли супружеская пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь осталась сиротой.
14 cентября по левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, открылось автомобильное движение. Предполагалось ввести мост в эксплуатацию 15 сентября, однако, сделать это получилось на один день раньше.
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В прошлый раз движение на мосту приостанавливали накануне вечером более чем на час.
14 cентября по левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, открылось автомобильное движение. Предполагалось ввести мост в эксплуатацию 15 сентября, однако, сделать это получилось на один день раньше.
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Мария Фирсова