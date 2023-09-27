Криптобиржа Binance уходит из РФ и продаёт бизнес компании CommEX

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Издание указывала на нарушение биржей санкций, поскольку она позволяет россиянам переводить деньги. Такие действия могут негативно повлиять на и так напряжённые отношения Binance с США. При этом сама компания опровергала нарушение ограничений, введённых США по отношению к России. На бирже утверждали, что люди, внесённые международным сообществом в чёрный список, не могут осуществлять переводы. Спустя несколько дней после публикации этой статьи Binance запретила россиянам проводить операции в любой валюте, кроме рубля. Таким образом, пользователи потеряли возможность переводить рубли в другие валюты, оплачивать покупки в зарубежных онлайн-сервисах.
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