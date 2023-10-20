«Крысить, хрючить и копытить»: Вице-премьер Белоусов перечислил виды бизнесов

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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, как в начале 90-х классифицировали виды бизнеса, его цитирует «РБК».
«Есть три вида бизнеса: «крысить», «хрючить» и «копытить», - рассказал премьер, отмечая, что до такой классификации додумался его знакомый.
Вице-премьер пояснил, что «крысить» — «это налетели, съели и побежали на другую кучу», «хрючить» — «это когда корыто есть, и все припадают к нему и отгоняют друг друга», а «копытить» — «когда олень из-подо льда выбивает кусочек ягеля, долго стучит копытами».
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