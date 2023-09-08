Кристалинская рассказала о внештатных ситуациях на выборах в Подмосковье

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Председатель общественной Одинцовского городского округа Марианна Кристалинская рассказала, как проходят выборы в Московской области.
«Пока все идет в штатном режиме. В любом случае, мы готовы к любым ситуация, которые могут возникнуть в период трехдневного голосования. Все наши коллеги, наблюдатели, прошли обучение, поэтому, любая штатная или внештатная ситуация, которая случается, может быть преодолена», - прокомментировала ситуацию Кристалинская.
Она также отметила, что проблем не должно возникнуть даже при поломке камер. На каждом участке присутствуют наблюдатели, которые полностью контролируют процесс и могут оперативно доложить о любых возникших инцидентах.
«Здесь вы видите большое количество мониторов, компьютеров, все УИК (избирательный участок) по Московской области выведены сюда в наблюдение», отметила Кристалинская.
Среди наблюдателей есть как опытные люди, так и новички. Тем не менее, каждый из них прошел обучение, которое было проведено общественной палатой Московской области.
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