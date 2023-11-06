«Кровавые» отпечатки рук в поддержку Газы появились на ограде Белого дома

Территория рядом с Белым домом в Вашингтоне до сих пор напоминает о масштабной субботней пропалестинской акции: на ограде видны «кровавые» отпечатки рук, а на памятниках — надписи в поддержку сектора Газа и Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова