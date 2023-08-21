Крупная река Сочи пересыхает из-за аномальной жары

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Специалист объяснила, что из-за отсутствия дождей и высоких температур значительно повышается испаряемость воды с поверхности реки. Сочи пока не высохла вся, у нее еще есть подрусловый сток. К тому же, на реке находится водозабор, люди, живущие в центре города, активно используют воду из реки. Летом население города увеличивается, возрастает и потребление воды. Если дождей и дальше не будет выпадать, река Сочи может окончательно пересохнуть, заключила эксперт.
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