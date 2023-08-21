Крупнейшая птицефабрика РФ столкнулась с дефицитом персонала после оттока мигрантов

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Российские птицефабрики столкнулись с дефицитом рабочего персонала после оттока мигрантов из страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Синявская» птицефабрика предупредила ритейлеров об отмене нескольких ранее утверждённых заказов. Причиной этому стала нехватка персонала, которая мешает формированию полноценной смены для производства продукции. Дефицит оценивается в 25-30%.
Птицефабрика «Синявская», по данным Росптицесоюза, является крупнейшим в России поставщиком пищевых яиц. В прошлом году компания поставила более 1,6 млрд единиц продукции и заняла 5% рынка. Для сравнения, её конкуренты «Роскар»и «Волжанин» выпустили 1,3 млрд яиц.
В Росптицесоюзе, несмотря на сложившуюся ситуацию, не ожидают снижения объёмов производства.
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Птицефабрика «Синявская», по данным Росптицесоюза, является крупнейшим в России поставщиком пищевых яиц. В прошлом году компания поставила более 1,6 млрд единиц продукции и заняла 5% рынка. Для сравнения, её конкуренты «Роскар»и «Волжанин» выпустили 1,3 млрд яиц.
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Анастасия Чинкова