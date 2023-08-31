Крупнейший маркетплейс Wildberries открыл новый склад

Крупнейший маркетплейс России Wildberries открыл новый склад на территории оптово-распределительного центра «Радумля» в Подмосковном Солнечногорске, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Новый корпус распределительного центра занимает более 30 тыс. кв. метров. Склад оснастили современной системой хранения различных категорий товаров, в том числе и сверхгабаритных — мебели, сантехники, продукции для ремонта и др. Создано 1500 рабочих мест. Объем инвестиций ООО «ПФО Оренбург» составил более 2 миллиардов рублей.





Строительства объекта сопровождал Центр Содействия Строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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