Крупнейший производитель лифтов в мире покинул российский рынок

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Финская компания Kone, один из крупнейших производителей лифтов, эскалаторов и автоматических дверей в мире, покинула Россию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что корпорация продала своё российское подразделение холдингу S8 Capital. Завершение сделки означает полный уход Kone с российского рынка.
Сумма сделки не разглашается.
Напомним, что поиском покупателей российского подразделения компания занялась в июне 2022 года. До того как покинуть российский рынок, Kone обслуживала порядка 1,5 тысяч российских клиентов.
Ранее стало известно, что площадки торговых центров, где размещались магазины шведского производителя IKEA, займут магазины популярного отечественного производителя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сумма сделки не разглашается.
Ранее стало известно, что площадки торговых центров, где размещались магазины шведского производителя IKEA, займут магазины популярного отечественного производителя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова