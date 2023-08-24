Крупный российский производитель морепродуктов компания «Агама» расширяется в Подмосковье

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области поступило производство крупного российского производителя морепродуктов компании «Агама» из подмосковной Истры.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производства, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В рамках реконструкции действующего производства построят склад-холодильник площадью 8,5 тыс. кв. метров. Здание предназначено для хранения обработанных морепродуктов и будет оборудовано высокостеллажной системой. Для соблюдения условий заморозки в помещении установят низкотемпературные камеры высотой 15 метров. Объем инвестиций составит 950 млн рублей. Реализация проекта создаст в муниципалитете 20 новых рабочих мест.









Строительство объекта будет реализовано при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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