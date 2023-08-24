Крупный российский производитель морепродуктов компания «Агама» расширяется в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производства, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
В рамках реконструкции действующего производства построят склад-холодильник площадью 8,5 тыс. кв. метров. Здание предназначено для хранения обработанных морепродуктов и будет оборудовано высокостеллажной системой. Для соблюдения условий заморозки в помещении установят низкотемпературные камеры высотой 15 метров. Объем инвестиций составит 950 млн рублей. Реализация проекта создаст в муниципалитете 20 новых рабочих мест.
Строительство объекта будет реализовано при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.
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