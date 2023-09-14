Крушение «Боинга-737» в Перми: как пилот перепутал право и лево

14 сентября 2023 года в Правительстве Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва, где в своей речи глава региона выразил слова признательности жителям региона.

«Низкий поклон и слова благодарности нашим жителям. Мы с ними стараемся быть в постоянной коммуникации», – сказал Воробьев.

Также, Андрей Воробьёв подчеркнул важность того, чтобы каждый Глава муниципалитета, поселения, предприятия должен быть способен и должен гореть желанием добиваться следующих достижений.Глава региона отметил, что представители его команды стараются регулярно встречаться с жителями и держать с ними связь в разных форматах.Выборы главы Московской области состоялись с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор Андрей Воробьёв набрал наибольшее число голосов избирателей – 83,68%.