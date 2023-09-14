Крушение «Боинга-737» в Перми: как пилот перепутал право и лево

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В этот день в 2008 году россиян потрясла страшная новость. «Боинг-737», летевший из Москвы в Пермь, потерпел крушение. Все пассажиры борта и члены экипажа погибли. События того дня, версии крушения и то, почему родные погибших не верят результатам расследования, расскажет редакция «Радио 1».
Как произошло крушение «Боинга-737» в Перми
Ночью 14 сентября 2008 года из московского аэропорта «Шереметьево-1» вылетел самолет «Боинг-737», на борту которого находились 82 пассажира и шестеро членов экипажа. Самолет около трех часов ночи начал заходить на посадку, однако, неожиданно для диспетчеров, ушел на второй круг. Связь с членами экипажа пропала, когда самолет находился на высоте около 1800 метров. Практически под прямым углом, в 03:45 самолет рухнул на железнодорожные пути возле аэропорта Перми. Обломки самолета разбросало на несколько километров. Очевидцы заявляли, что самолет загорелся, находясь в воздухе. Те, кто находился недалеко от места крушения борта рассказывали об ужасающем зрелище: от самолета остался лишь искореженный металл, а от людей клочья.
Истории родственников жертв рейса «Москва-Пермь»
Леденящие душу истории рассказывают родные погибших в этой страшной катастрофе. Кто-то из их близких едва не опоздал на злополучный рейс, а кто-то и вовсе не должен был оказаться в этот день на борту.
В разговоре с 59.RU, мать погибшей в авиакатастрофе молодой девушки рассказала, что дочь летела рейсом совместно с мужем, они возвращались из отпуска и чуть было не опоздали на самолет. Женщина сообщила, что опознать тело дочери было невозможно. Для того, чтобы установить родство, приходилось сдавать кровь. Тела были сильно изуродованы, от большинства из них практически ничего не сталось.
О трагедии, которая унесла жизнь супруга, рассказала вдова погибшего. Ее муж был вторым пилотом на борту «Боинга-737» с большим опытом. Он мечтал о повышении и постоянно повышал квалификацию. По его стопам также пошел сын.
На борту самолета находилась стюардесса, которая всю жизнь мечтала летать. Коллеги девушки рассказали, что она начала свою карьеру с мытья самолетов, лишь бы быть ближе к авиации. Она случайно оказалась на этом рейсе, из-за того, что ее напарница заболела и ее поставили в график на замену.
У бывшего омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной в этой авиакатастрофе погибла почти вся семья. На борту были ее дочь, внучка, зять и его родители.
Официальные причины крушения «Боинга-737» в Перми
Фото: РИА Новости/РИА Новости
Виновным в крушении самолета признали командира борта Родиона Медведева. По результатам расследования было установлено, что причиной авиакатастрофы стала «потеря пространственной ориентировки экипажем на заключительном этапе полета», кроме того, в тканях пилота обнаружили алкоголь. Комиссия по расследованию также обнаружила, что у членов экипажа не было достаточных навыков для разрешения внештатной ситуации во время полета, и пилот самолета выполнял очередной рейс в состоянии усталости, о чем свидетельствует график его рейсов.
Единственным свидетелем, который имел какое-то представление о том, что происходило на борту, стал диспетчер Ирек Бикбов. По его словам, экипаж воздушного судна вел себя неадекватно, не прислушивался к указаниям. Последнее, что удалось услышать диспетчеру - крик и нецензурная брань пилота. Бикбов рассказывает, что в переговорах с пилотом создалось впечатление, будто он куда-то спешит. Для него не ясно, почему он дал пилоту курс на правый разворот, а он пошел влево. На аудиозаписи переговоров пилота и диспетчера слышно, как экипаж самолета путал слова, несколько раз называл свой позывной, путал лево и право, не знал как действовать, но заверял диспетчера, что ситуация под контролем.
Семьи погибших не верят в версию крушения «Боинга-737» в Перми
Родственники членов экипажа отрицают причастность пилотов к крушению и заявляют, что вину на них свалили, потому что с погибших нет спроса. Состояние алкогольного опьянения у пилота они также исключают, ссылаясь на то, что перед допуском к управлению самолётом, экипаж проходит медосмотр. Наиболее приемлемая версия для семей погибших – неисправность самолета или теракт на борту. Информация о том, что самолет взорвался, находясь в воздухе, официально не подтверждена, но безутешные родственники погибших уверены - страшная трагедия произошла не из-за непрофессионализма пилотов, а из-за внештатной ситуации на борту, истинные причины которой замалчиваются.
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