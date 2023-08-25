Ксения Собчак рассказала о последнем разговоре и переписке с Пригожиным

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Ксения Собчак рассказала, что ей несколько раз доводилось общаться с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Они пытались договориться о большом интервью, но не могли прийти к общему мнению о сроках и формате разговора.
Собчак рассказала, что возобновила разговор об интервью уже после возвращения Пригожина из Африки, но он отказался, сказав, что «сейчас не время». Ксения вспоминает, что они созвонились, вежливо поговорили и решили вернуться к идее большого интервью позднее. Журналистка в заключение сказала, что очень сожалеет о гибели такой «медийной персоны».
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