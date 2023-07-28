Ктыри, журчалки и другие – в Подмосковье обитают более 5 тыс видов животных

Фото: Минэкологии / С. Михайленко
Минэкологии Московской области обновило перечень объектов животного мира, обитающих в Подмосковье. В него вошли более 5 тыс видов представителей фауны, сообщили в пресс-службе Минэкологии и природопользования Подмосковья.
В список входят 76 видов млекопитающих, 305 видов птиц, 11 –земноводных, семь – пресмыкающихся, а также 4 630 видов беспозвоночных. По сравнению с прошлым годом число зарегистрированных видов увеличилось на 340 за счёт беспозвоночных.
Так, в перечень внесены новые виды стрекоз, слепней и хищных двукрылых – ктырей и журчалок.
В Красную книгу Московской области попали 18 видов млекопитающих, 69 птиц, девять видов земноводных и пресмыкающихся, 268 видов беспозвоночных. Под особой охраной в регионе находятся 675 видов живых организмов.
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Лора Луганская