Ктыри, журчалки и другие – в Подмосковье обитают более 5 тыс видов животных

С 26 июля по 2 сентября в Солнечногорске пройдет восемь смен Всероссийского форума «Территория смыслов»

С 26 июля по 2 сентября в Мастерской управления «Сенеж» пройдет восемь смен Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов»