Кто имеет право останавливать водителей, кроме инспекторов ГИБДД

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Автомобилистов зачастую останавливают именно сотрудники ГИБДД, однако подобными полномочиями наделены и другие представители правоохранительных органов. Редакция «Радио 1» расскажет, кто имеет право требовать остановку транспортного средства и какими правами обладают должностные лица.
Кто имеет право остановить автомобиль
Перечень сотрудников, которые наряду с инспекторами ДПС или ГИБДД могут остановить автомобиль, закреплен в Правилах дорожного движения. Право на остановку транспортного средства имеют: регулировщики, сотрудники Федеральной службы по транспортному надзору, представители таможенных органов.
Как должен представиться сотрудник
Независимо от того, сотрудник какого ведомства или подразделения остановил транспортное средство, он должен назвать должность, звание и фамилию. Должностное лицо имеет право останавливать транспортные средства или выполнять иные функции регулировщика движения, только во время выполнения своих должностных обязанностей. При этом сотрудник должен быть одет в форменную одежду с отличительными знаками, иметь черно-белый жезл и при первом требовании водителя предъявить ему служебное удостоверение и личный жетон.
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Кроме того, остановить автомобиль могут сотрудники полиции: участковый, оперуполномоченный или сотрудник патрульно-постовой службы. Однако нести службу эти сотрудники должны в паре с сотрудником ДПС или ГИБДД. После того, как сотрудник полиции обратился к гражданину, он обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, затем озвучить цель обращения.
Может ли полицейский попросить документы
Закон «О полиции» предусматривает несколько оснований, по которым полицейский может попросить гражданина предъявить документы: если человек подозревается в совершении преступления или административного правонарушения, если он находится в охраняемой или запрещенной зоне, если человек похож на разыскиваемое лицо.
В случае, если с собой нет документов, удостоверяющих личность, достаточно назвать свои данные, чтобы сотрудник полиции проверил личность по базам данным. В некоторых случаях, человека могут попросить последовать в отделение полиции для установления личности. Такая процедура не может длиться более трех часов. Однако подобные случаи редки и возникают, если у сотрудников есть основания полагать, что человек причастен к совершению преступления или скрывается от органов следствия, дознания или суда.
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