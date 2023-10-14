Кулеба приписал себе возвращение McDonalds на Украину

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«Тони, а что вообще за непорядок? Что это за отношение такое к нам?», — заявил украинский министр.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время совместного посещения McDonalds с госсекретарём США Энтони Блинкеном рассказал ему, что в студенческие годы ходил в сеть ресторанов для того, чтобы спасаться от похмелья. Госсекретарь в свою очередь отметил, что в его жизни подобное не случалось. Тогда Кулеба заверил его, что и у него самого такое происходило «очень-очень редко».
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