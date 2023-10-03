Курский пенсионер предстанет перед судом за изощренное издевательство над котами

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Пенсионер из Курской области угодил на скамью подсудимых за жестокое обращение с животными. Недолюбливающий кошек мужчина расставлял на своем участке капканы на них.
Однажды соседи увидели, как котоненавистник бьет палкой по голове и спине угодившее в капкан животное. Они рассказали об этом хозяйке кота, которая обратилась в полицию, сообщает «Газета.ру». Правоохранители возбудили в отношении пенсионера уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».
Позже обвиняемый объяснил происшедшее своей нелюбовью к кошкам. Он неоднократно конфликтовал с соседями из-за того, что их питомцы забирались к нему на участок. Чтобы отвадить непрошенных гостей, мужчина установил вокруг дома капканы на котов.
Дело будет рассмотрено в Советском районном суде. Подсудимому может грозить до пяти лет лишения свободы. Кроме того, пенсионеру также предъявлен иск о возмещении морального вреда и материального ущерба.
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Позже обвиняемый объяснил происшедшее своей нелюбовью к кошкам. Он неоднократно конфликтовал с соседями из-за того, что их питомцы забирались к нему на участок. Чтобы отвадить непрошенных гостей, мужчина установил вокруг дома капканы на котов.
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Александр Бойцов