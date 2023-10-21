Квартира Зеленских в Крыму оказалась очень популярна среди покупателей

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов написал в своем телеграм-канале, что выставленная на продажу национализированная квартира семьи Владимира Зеленского в Ливадии пользуется повышенным спросом со стороны потенциальных покупателей.
Квартиру, общая площадь которой составляет 119,5 квадратных метров, выставили на продажу на прошлой неделе. Начальная стоимость объекта недвижимости — 24,6 миллиона рублей.
Сообщается, что аукцион будет проходить в онлайн-форме 30 октября. Примечательно, что в квартире семья Зеленских пожить не успела. В пресс-службе Минимущества Республики Крым пояснили, что власти региона не проводили в жилье никаких работ.
Напомним, в сентябре председатель государственного совета республики Владимир Константинов рассказал об идеи создать в квартире Зеленских музей борьбы с нацизмом.
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Сообщается, что аукцион будет проходить в онлайн-форме 30 октября. Примечательно, что в квартире семья Зеленских пожить не успела. В пресс-службе Минимущества Республики Крым пояснили, что власти региона не проводили в жилье никаких работ.
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Екатерина Коршунова