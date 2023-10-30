Квартиру Зеленских в Ялте приобрели за 44,3 миллиона рублей

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Квартира, принадлежавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене, ушла на аукционе за 44,3 миллиона рублей, соответствующая информация опубликована на портале ГИС Торги.
В 2013 году чета Зеленских приобрела квартиру в жилом комплексе «Император» в ялтинском поселке Ливадия за 164 тысячи долларов. Площадь помещения составляет 119,5 квадратных метров.
В рамках программы по национализации имущества украинских политиков и олигархов, в мае 2023 года квартира перешла в собственность крымского правительства, а уже в начале октября бывшая квартира украинского лидера была выставлена на торги с первоначальной ценой в 24,6 миллиона рублей.
В результате, квартиру получила Ольга Липовецкая. Она предложила за ялтинскую недвижимость наибольшую цену - 44 миллиона 356 тысяч рублей.
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В рамках программы по национализации имущества украинских политиков и олигархов, в мае 2023 года квартира перешла в собственность крымского правительства, а уже в начале октября бывшая квартира украинского лидера была выставлена на торги с первоначальной ценой в 24,6 миллиона рублей.
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Евгения Парфентьева