Kyodo: Японской автоконцерн Isuzu Motors ушел из России

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Японский автоконцерн Isuzu покинул российский рынок и передал акции дочернего предприятия в России компании «Соллерс».
По информации агентства Kyodo, завод, на котором работают около 200 человек, был передан компании. Причиной ухода автоконцерна с российского рынка стало отсутствие перспектив возобновления его работы.
Основные сложности возникли с поставками запчастей и деталей, в связи с антироссийскими санкциями. Отмечаются также проблемы с логистикой.
Японский концерн изготавливал грузовые автомобили и автобусы.
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Анастасия Крестьянова