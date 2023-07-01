L''Equipe: Сборная Франции по футболу призвала прекратить царящее в стране насилие

Фото: РИА Новости/Евгений Полойко
Члены сборной Франции по футболу призвали молодежь прекратить насилие и охватившие страну массовые беспорядки
Футболисты сборной Франции выступили с обращением, в котором призвали молодежь страны прекратить насилие и массовые беспорядки, которые вот уже несколько дней сотрясают страну после убийства в Нантере полицейскими 17-летнего подростка. Об этом 1 июля пишет французское спортивное издание L'Equipe.
Причиной массовых беспорядков на улицах Пятой республики стало убийство 17-летнего водителя, который отказался выполнять требования, предписанные дорожным патрулем. Жители поджигают автомобили на улицах, в подавлении акций участвует спецназ, также задействованы вертолеты.
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«После этого трагического события мы стали свидетелями выражения народного гнева, суть которого мы понимаем, но форму которого мы не можем оправдать <...> Насилие ничего не решает, а тем более когда оно неизбежно и неумолимо оборачивается против тех, кто его выражает, их семей, близких и соседей», — говорится в обращении вице-чемпионов мира.
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Артем Путинцев