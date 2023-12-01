Лаборатория солнечной астрономии предупредила о сильной магнитной буре на Земле

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В пятницу, 1 декабря, на Землю обрушилась сильная магнитная буря. Сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований прогнозировали ее 4 декабря, но Солнце решило иначе.
Могут геомагнитные возмущения также воздействовать и на здоровье людей. Запускаются триггеры мигрени, замедляется капиллярный кровоток, ухудшается настроение. Может также возникать излишняя возбудимость, воспаление суставов, боль в спине и тяжесть в ногах. К концу дня активность магнитной бури заметно спадет.
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