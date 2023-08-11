Лада Дэнс обратилась к своим поклонникам после аварии

Фото: Telegram-канал «112»
Певица Лада Дэнс, которая пострадала в аварии, впервые после ЧП обратилась к своим поклонникам в социальных сетях.
Артистка поблагодарила фанатов за поддержку и отметила, что врачи делают всё «на максимальном уровне».
Певица обратила внимание на то, что ей пока морально сложно быть активной в социальных сетях, но она читает и видит все добрые слова и пожелания от поклонников, которые дарят ей силы в трудный период её жизни.
По словам Лады Дэнс, в СМИ появилось много ложной информации. Певица пообещала чуть позже поделиться с поклонниками официальной информацией.
Авария с участием трех автомобилей случилось 5 августа на 52 км Симферопольского шоссе в Подольске. После ДТП артистка не могла передвигаться самостоятельно. В машину скорой её перенесли на каталке. Также медики обнаружили у певицы внутримозговую гематому.
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Певица обратила внимание на то, что ей пока морально сложно быть активной в социальных сетях, но она читает и видит все добрые слова и пожелания от поклонников, которые дарят ей силы в трудный период её жизни.
Авария с участием трех автомобилей случилось 5 августа на 52 км Симферопольского шоссе в Подольске. После ДТП артистка не могла передвигаться самостоятельно. В машину скорой её перенесли на каталке. Также медики обнаружили у певицы внутримозговую гематому.
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Мария Фирсова