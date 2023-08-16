Ладе Дэнс закрыли доступ к соцсетям из-за угроз убийством

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Ладе Дэнс приходят сообщения от хэйтеров и сталкера, который оказался влюблен в певицу. Он угрожает артистке убийством, сообщил продюсер артистки. В настоящее время, по факту угроз возбуждено уголовное дело. Певица продолжает находиться в больнице и проходить курс реабилитации.
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