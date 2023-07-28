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Лагерь «Сосновый бор» скоро сможет принять за лето 1 тыс детей

28 июля 2023, 18:47

Фото: администрация г. о. Дубна

Лагерь «Сосновый бор» отметил день рождения – ему исполнилось 66 лет, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров. Это любимое место отдыха многих поколений дубненских школьников.
Ровно половину этого срока лагерем руководит Татьяна Хапаева. Она начинала трудовой путь вожатой.
«За четыре смены в «Сосновом бору» отдыхают и набираются сил более 700 детей. Скоро их будет больше: в планах – строительство нового корпуса. Уже завершились конкурсные процедуры, стартовало проектирование. Так что в недалёком будущем лагерь сможет принять за лето 1 тыс детей», – написал Тихомиров в своём Telegram-канале.

Он пожелал всему персоналу лагеря плодотворной работы, а детям – хорошей погоды и отличного настроения.

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#дубна
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#детские лагеря
#детский отдых
#подмосковье
#московская область
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В Ростове объявили «Воздушную тревогу»
Baza: В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога»
28 июля 2023, 18:41

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» после теракта Украины в Таганроге. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, в рамках введеного плана, правоохранительные органы региона должны осматривать воздушное пространство. Сообщается, что результаты наблюдений полицейские должны фиксировать в специальном журнале.

«Воздушная тревога» была введена после попытки атаки украинскими подразделениями объектов города ракетами. Российские системы ПВО обнаружили комплексы и перехватили их. В результате происшествия, ​в Таганроге произошел взрыв. ​Известно о 12 пострадавших, 9 человек были доставлены в медицинские учреждения. 

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#теракт
#ракета
#полицейские
#происшествия
#тревога
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Ученые оживили червя, пролежавшего 46 тысяч лет в сибирской вечной мерзлоте
28 июля 2023, 18:33

Фото: iStock/VittoriaChe

Ученые вдохнули жизнь в червя-нематоду, который пролежал около 46 тысяч лет в вечной мерзлоте в Сибири. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Исследовали нашли червя в районе Колымы в Сибири. Он находится в вечной мерзлоте на глубине 40 метров, по полученным данным, около 46 тысяч лет.

«Этот маленький червь может встать в очередь на получение рекорда Гиннеса за то, что оставался в состоянии анабиоза намного дольше, чем кто-либо считал возможным», — рассказал руководитель исследования Теймураз Курцчалия.

Таким образом, данное открытие представляет особенную ценность для понимания процесса эволюции, так как выживание отдельных особей может со временем привести к возрождению вымерших видов.

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#ученые
#сибирь
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В Таганроге ввели режим ЧС после взрывов
Режим ЧС был введен в Таганроге после падения обломков украинской ракеты
28 июля 2023, 18:20

Фото: iStock/VEX Collective

Глава Таганрога Андрей Фатеев сообщил о введении в городе режима ЧС после взрывов.
Глава города обратился местным жителям и сообщил о принятом решении о введении в районе происшествия режима чрезвычайной ситуации. Он также добавил, что понимает тревогу и волнение граждан.

Накануне, украинские формирования нанесли ракетный удар по городу. ​Российские системы ПВО обнаружили и перехватили ракетные комплексы. Обломки вооружений ​рухнули в одном из районов Таганрога. В результате происшествия пострадали не менее 12 человек. ​

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#теракт
#ракета
#происшествия
#удар
#пво
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В Дубне наградили участников реконструкции мемориала «ДОТ»
28 июля 2023, 18:17

Фото: администрация г. о. Дубна

Дубненцам, участвовавшим в реконструкции мемориала «ДОТ», вручили награды. Церемония прошла по поручению председателя Всероссийской общественной организации «Союз десантников России» генерала-полковника Валерия Востротина. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров.
Это сооружение установили почти полвека назад в память о тех, кто охранял стратегические объекты канала им. Москвы и защищал территорию в прифронтовой полосе, где сейчас расположен город.
«Уже не один год над мемориалом шефствует дубненское отделение Союза десантников России при поддержке волонтёров и городских предприятий. Люди занимаются благоустройством, оформлением площадки, проводят патриотические мероприятия», – написал Тихомиров в своём Telegram-канале.  
Инициатор и вдохновитель Тимур Карягин награждён медалью Минобороны. Всем, кто внёс свой вклад в увековечение памяти погибших защитников Отечества, вручили благодарности и юбилейные медали «20 лет Союзу десантников России».

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#дубна
#вов
#великая отечественная война
#памятник
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Боня, Тодоренко и Самойлова: как известные блогеры учат мечтать
Блогеры рассказали, как правильно загадывать желания
28 июля 2023, 18:15

Фото: IStock/FabrikaCr

Посылаешь сигналы в космос и желание исполняется. Интернет полон марафонов и курсов по загадыванию желаний. Известные блогеры буквально каждый день придумывают новые способы, как продать воздух. В день загадывания желаний, который отмечается 28 июля, мы собрали рекомендации по правильным мечтам от знаменитостей.
Виктория Боня – российская телеведущая, актриса и модель. Она стала известна россиянам после участия в реалити-шоу «Дом 2». С того момента прошло уже много лет, но теледива продолжает поражать своих фанатов действиями и мыслями. Так, Виктория Боня запустила онлайн-марафон для «женщин-богинь». На нём ведущая рассказывает, как женщинам добиться успеха.
«Если ты будешь любить себя такой, какая ты есть сегодня, далее начинает происходить трансформация. Например, если ты недовольна своим весом, вес начинает выравниваться, потому что ты входишь в гармонию с собой».
До этого Боня делилась секретами мечтания. Она рассказала, как в юности делала плакаты желаний, на которые клеила все свои мечты. По её словам, нужно разделить белый лист на девять равных частей, и в каждую часть приклеивать картинки из интернета, вырезки из журналов.  
«В левом верхнем углу клеим деньги, богатство, всё, что с этим связано. Это могут быть и ювелирные украшения, и просто деньги, самолёты. В среднем верхнем углу — это слава, успех. В правом верхнем углу — семья и дети: сколько детей хотите, какого мужа. Средний левый угол — там благосостояние, то, что успокаивает душу, что нравится. В центре — ваша фотография. В правом среднем углу — дом, квартира. Левый нижний угол — это путешествия. Средний нижний — это карьера. То, как вы хотите зарабатывать, чем хотите зарабатывать. Нижний правый угол — это значимые люди, которые вдохновляют», — поделилась Виктория Боня.
Визуализировать свои желания учит и жена российского рэпера Джигана. Оксана Самойлова в 2022 году запустила марафон «Стратегия на миллион». Девушка рассказывает о правилах успеха.
«Представьте, что вы заходите в приложение вашего мобильного банка или открываете кошелёк. И почувствуйте своё состояние, когда вы видите там желанную и необходимую вам сумму. На втором этапе визуализации вы должны представить то, на что вы эти деньги потратите. Люди с менталитетом богатых точно знают: можно стать богатым, если только захотеть. Запомните мою любимую аффирмацию: “Деньги текут ко мне легко и радостно”».
Мыслить правильно и не бояться ничего, — это девиз другой российской телеведущей Регины Тодоренко. Несколько лет назад она также запустила марафон «Люби, делай, мечтай».
«Ведь за каждой закрытой дверью скрыт потенциал, энергия и новые возможности. Как жемчужина внутри раковины. Под слоем страха скрывается настоящее желание <…> Сначала мысль, потом действие, и после наступает реализация цели или исполнение желания».
Завершает топ инфлюенсеров Надин Серовски — блогер с большой аудиторией. С начала своей карьеры в интернете девушка запустила несколько марафонов, но большинство из них раскритиковали покупатели.
Но это не мешает Надин делиться секретами успеха. Она тоже считает, что правильные мысли помогут реализовать планы и мечты.
«Когда твоя материальная цель — машина, например, это не так круто, как если бы у тебя стояла цель стать лидером в своей нише. Естественно, когда ты становишься лидером в своей нише, это значит, что ты на самой вершине, соответственно, ты зарабатываешь больше всех. И всё остальное, все материальные цели просто становятся неким бонусом и подтверждением того, что ты на правильном пути и делаешь всё, как нужно».
Безусловным лидером по урокам желаний остаётся Елена Блиновская. В своём «марафоне желаний» блогер раскрывает секреты успеха и заботы о себе, делится различными аффирмациями и установками для самореализации, а ещё учит правильно отправлять запросы в космос. Правда, успех россиянки длился недолго: в 2023 году девушку обвинили в неуплате налогов на 918 млн рублей. Также в СМИ появилась информация, что Блиновской грозит уголовное дело за мошенничество. 

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#уголовное блогер
#марафон
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В Дубне организуют круговое движение, чтобы устранить пробки
28 июля 2023, 17:59

Фото: Istockphoto / Jakub Zerdzicki

На двух участках улицы Макаренко в Дубне организуют круговое движение. Дорогу расширили, и теперь оформляются круги на перекрёстках с улицами Володарского и Хлебозаводской, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров. Подрядчик планирует уже в выходные завершить асфальтирование, если не будет ливней.
«Мы полностью обновим пешеходные переходы. Покрасим, приведём в порядок, чтобы водители обращали внимание на наших детей. Это важно: мы чуть смещаем пешеходные переходы, делаем их более комфортными, со спусками», – написал Тихомиров в своём Telegram-канале. 
По словам главы муниципалитета, круговое движение уменьшит пробки в часы пик. Он попросил водителей обращать внимание на дорожные знаки, чтобы привыкнуть к новой схеме проезда.
 
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#дубна
#автомобили
#движение
#подмосковье
#московская область
#пробки
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Почти 77 процентов россиян доверяют Путину
ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет почти 77%
28 июля 2023, 17:57

Фото: сайт Кремля

Результаты опроса Фонда «Общественное мнение» свидетельствуют о том, что 75% респондентов доверяют российскому президенту Владимиру Путину.
Согласно результатам исследования, большинсво россиян считают, что Владимир Путин хорошо работает на своем посту. Из числа опрошенных, лишь 12% затруднились с ответом. 

Отмечается, что опрос проводился среди совершеннолетних лиц в период с 17 по 23 июля. Респонденты отвечали на вопросы, касаемые деятельности российского лидера и уровня оказываемого доверия. Россияне были опрошены в различныъ субъектах и населенных пунктах. 

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#владимир путин
#опрос
#страны
#россияне
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Юрист Соболев рассказал, что делать с найденными деньгами, чтобы не оказаться в тюрьме
28 июля 2023, 17:55

Фото: iStock/RobertoDavid

Заслуженный юрист России Иван Соболев в беседе с Общественной службой новостей (ОСН) рассказал, как действовать при обнаружении потерянных денег или банковских карт.
Недавно в Москве произошёл случай: мужчина нашёл конверт с 1 миллионом рублей и решил присвоить деньги себе. 400 тыс. рублей он успел потрать, остальное оперативно изъяли сотрудники полиции. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Юрист призывает не считать потерянные деньги или банковские карты бесхозными. У них есть хозяин, а присвоение чужих денежных средств является незаконным и принимается за кражу.

Соболев в беседе с ОСН посоветовал при обнаружении банковской карты стараться не держать её долго в руках. Необходимо сразу передать находку в отделение банка или сотруднику полиции. То же относится и к наличным средствам, но их необходимо сдать в отделение полиции по описи.

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#деньги
#карты
#юрист
#кража
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Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал о благоустройстве парков
28 июля 2023, 17:50

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильёй Поночевным и обсудил вопросы благоустройства территории округа.
Глава Дмитровского округа доложил губернатору Подмосковья о масштабной программе по благоустройству в муниципалитете, в рамках которой в парке «Березовая роща» установили современную большую детскую площадку, воркаут и скейт-площадки. 
 

Также, программа благоустройства коснулась парка им. И.А. Лямина в Яхроме. В этом парке появились площадки для скейтеров, роллеров и велосипедистов. В этом году специалисты установят в парке современную детскую площадку, а на следующий год запланирована установка нового фонтана. 


«Кстати, про Яхрому. Мне на почту писали жители, что на улице Ленина 5 необходим капитальный ремонт кровли, но его до сих пор не сделали», — сказал Андрей Воробьёв в ходе общения с главой.
Глава муниципалитета сообщил губернатору, что он в курсе этой проблемы, и отметил, что ответственные исполнители уже занимаются этим вопросом. 
«Дом должны были отремонтировать в конце 2021-го, но из-за пандемии, а также из-за увеличения стоимости материалов, работы завершить не удалось. К 1 сентября у нас выходит новый подрядчик, и за 2 месяца мы сделаем крышу в этом двухподъездном доме», — доложил Илья Поночевный в ходе общения с губернатором.Губернатор поручил обязательно встретиться с жителями и довести до них эту информацию.
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Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал о благоустройстве Советской (Центральной) площади.

В Дмитрове провели комплексное благоустройство двора на Сиреневой улице.

В Дмитровском округе реконструируют горнолыжный комплекс и бассейн.
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Подмосковье ищет медработников