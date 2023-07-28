Лагерь «Сосновый бор» скоро сможет принять за лето 1 тыс детей

Фото: администрация г. о. Дубна
Лагерь «Сосновый бор» отметил день рождения – ему исполнилось 66 лет, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров. Это любимое место отдыха многих поколений дубненских школьников.
Ровно половину этого срока лагерем руководит Татьяна Хапаева. Она начинала трудовой путь вожатой.
Он пожелал всему персоналу лагеря плодотворной работы, а детям – хорошей погоды и отличного настроения.
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«За четыре смены в «Сосновом бору» отдыхают и набираются сил более 700 детей. Скоро их будет больше: в планах – строительство нового корпуса. Уже завершились конкурсные процедуры, стартовало проектирование. Так что в недалёком будущем лагерь сможет принять за лето 1 тыс детей», – написал Тихомиров в своём Telegram-канале.
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Лора Луганская