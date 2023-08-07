Лантратова предложила тратить маткапитал на ремонт

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«Прошу вас, Михаил Владимирович, рассмотреть и оценить данную законодательную инициативу и представить позицию правительства РФ по данному вопросу», —сказано в письме, которое имеется в распоряжении «Известий».
Ранее в Госдуме предложили использовать средства материнского капитала на инвестиционном счёте.
Материнский капитал – это самое крупное пособие, которое получают семьи с детьми. Однако потратить его можно на ограниченное количество услуг. В частности, на погашение кредитов и займов, улучшение жилищных условий без кредитных средств, образование ребёнка и другое. Однако 21% владельцев капитала не находят применение средствам маткапитала.
В связи с этим группа депутатов Госдумы предложила новое применение материнскому капиталу. Так предлагается направить средства на инвестиции. Это позволит семье получить два вида пассивного дохода: купоны по облигациям и налоговый вычет.
Председатель комитета Госдумы по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что такое нововведение поможет семьям сохранить и приумножить финансы, а экономика страны начнёт лучше развиваться за счёт дополнительных вложений.
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