Ларс фон Триер публично поддержал россиян

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Датский режиссер и сценарист Ларс фон Триер назвал жизни россиян важными, осудив передачу Киеву истребителей F-16. Об этом он написал в соцсетях.
«Жизни русских тоже важны», — подчеркнул Триер на своей странице в Instagram*.
В данном посте он обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и премьер-министру Дании Метте Фредериксен.
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Диана Аванесян