Латвия разошлет россиянам письма с просьбой покинуть страну

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«Это люди, которые не изъявили никакого желания — ни сдавать языковой экзамен, ни получить вид на жительство. Если смотреть на закон, который сейчас есть, то власти просто должны потребовать покинуть страну в течение трех месяцев», - прокомментировал ситуацию Лидака.
Отметим, что сейчас в Латвии проживает порядка шести тысяч граждан РФ.
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