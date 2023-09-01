Лавров назвал неоценимым вклад Примакова в основы российской внешней политики

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Министр отметил, что государственный деятель оказал влияние на формирование внешней политики, что сохраняет актуальность на сегодняшний день. Примаков навсегда останется в памяти, как великий дипломат и ученый, подчеркнул Лавров. Он также обратился к ученикам и попросил, чтобы своими делами и учебой, выпускники и учащиеся были достойны памяти Примакова.
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