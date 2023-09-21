Лавров пошутил о единственной проблеме России

Фото: сайт Кремля
Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом в шутку сказал, что единственной проблемой для Москвы являются «страдания от изоляции».
Такой ответ Лавров озвучил на вопрос по поводу его самочувствия. Лавров сказал: «Все хорошо, только от изоляции страдаем». Информацию сообщают РИА Новости.
Генсек Лиги арабских государств оценил шутку и заявил, что в переговорную главы МИД России выстроилась очередь.
Ранее Сергей Лавров во время поездки в Генассамблеи ООН пошутил про категорию американских виз для журналистов, сопровождающих его. Он предложил им «погулять на 40 километров». Сопровождающие главу МИД журналисты получили «транзитные» визы категории C2. Виза выдается людям, которые направляются в штаб-квартиру ООН и предполагает передвижения в радиусе 40 километров от площади Колумба.
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