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Лавров пошутил о единственной проблеме России

Лавров пошутил, что у России существует только проблема страданий от изоляции
21 сентября 2023, 07:45
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом в шутку сказал, что единственной проблемой для Москвы являются «страдания от изоляции».

Такой ответ Лавров озвучил на вопрос по поводу его самочувствия. Лавров сказал: «Все хорошо, только от изоляции страдаем». Информацию сообщают РИА Новости.

Генсек Лиги арабских государств оценил шутку и заявил, что в переговорную главы МИД России выстроилась очередь.

Ранее Сергей Лавров во время поездки в Генассамблеи ООН пошутил про категорию американских виз для журналистов, сопровождающих его. Он предложил им «погулять на 40 километров». Сопровождающие главу МИД журналисты получили «транзитные» визы категории C2. Виза выдается людям, которые направляются в штаб-квартиру ООН и предполагает передвижения в радиусе 40 километров от площади Колумба.

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#сергей лавров
#мид
#оон
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В Москве зафиксирован «бархатный» температурный рекорд
21 сентября 2023, 08:27

Фото: istockphoto/Olga_Gavrilova

Минувшая ночь в столице стала рекордно тёплой: температура не опустились ниже 16,2 градусов.
РИА Новости, ссылаясь на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, пишет, что минувшая ночь в Москве стала необыкновенно теплой. На базовой московской метеостанции столбики минимальных термометров не опустились ниже 16,2.
 
«Рекорд держался с 2015 года, когда ночная температура составила 13,1. По метеостатистике, в среднем, ночная температура 21 сентября бывает выше плюс 10 градусов не чаще одного раза в 10 лет», —рассказал Евгений Тишковец.
По словам специалиста, прошедшая ночь является субтропической и соответствует климатическим показателям российских черноморских курортов: Сочи и Ялта.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что предстоящая неделя в Московской области будет насыщена на климатические изменения. По словам синоптика, уже 21 сентября в регионе пройдёт небольшой дождь, а дневная температура снизится на три-четыре градуса. Однако ближе к выходным осень порадует жителей Подмосковья летней погодой.

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#погода
#синоптики
#прогноз погоды
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Кадыров прокомментировал свое состояние здоровья
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он жив и здоров
21 сентября 2023, 08:19

Фото: сайт Кремля

Рамзан Кадыров вновь прокомментировал слухи о своей болезни. Глава Чечни заявил, что он жив и здоров. Ранее в Сети стали появляться слухи о том, что Кадыров болен и находится в больнице.

«Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?», — написал политик в своем личном телеграм-канале.
Кадыров также добавил, что аудитория теперь знает о недобросовестных СМИ, которые обманывают читателей.  

Глава Чечни рассказал, что он посещал  московскую Центральной клиническую больницу (ЦКБ), потому что навещал своего дядю Магомеда Кадырова.

Ранее, после появления слухов о Рамзане Кадырове, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо ужесточить ответственность за фейки, которые касаются личной жизни и здоровья публичных особ.

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#сми
#болезни
#рамзан кадыров
#здоровье
#чечня
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«РИА Новости»: Сотрудники СБУ массово пытаются продать свои квартиры в Луганске
21 сентября 2023, 06:58

Фото: istock / simpson33

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), проживающие на территории Луганской народной республики (ЛНР) до 2014 года, массово пытаются продать свои квартиры через недобросовестных местных нотариусов и риелторов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Несмотря на заявления украинских властей о возвращении территории, сотрудники СБУ, пытаются покинуть свои жилища. Как заявляет собеседник агентства, что ситуацией сейчас пользуются «серые» риэлторы и нотариусы. 

Также, по словам источника, сотрудники СБУ осознают, что Украина не сможет вернуть под свой контроль Луганскую Народную Республику, поэтому бывшие жители Луганска стараются получить деньги за квартиры и дома.

Напомним, ранее власти Украины предъявляли обвинения России за то, что она преподает детям антиукраинские настроения на освобожденных территориях, при этом украинская сторона сама создает аналогичную атмосферу «гитлерюгенд». Такое мнение озвучил бывший подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко

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#лнр
#сбу
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«Мы больше не заложники». Байдену бросили вызов в сенате США из-за Украины
Сенатор Рэнд Пол призвал Байдена перестать быть заложником киевского режима
21 сентября 2023, 04:52

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Байден должен прекратить использовать США как инструмент поддержки Украины, заявил в социальной сети твиттер сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.
«Сегодня я обращаю внимание руководства конгресса и президента США на то, что я буду выступать против попыток сделать федеральное правительство заложником финансирования Украины. Я не поддержу ускоренное принятие мер по расходам, направленных на предоставление дополнительной помощи Украине», — отметил политик.
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#сша
#правительство
#сми
#зеленский
#киев
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Разработана первая вакцина от болезни Лайма
Molecular Therapy: разработана первая вакцина от клещевого боррелиоза для людей
21 сентября 2023, 04:47

Фото: iStock/Foremniakowski

Ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании разработали первую экспериментальную мРНК-вакцину против болезни Лайма для людей. Их исследование было опубликовано в журнале Molecular Therapy.
Этот препарат использует технологию передачи мессенджер-РНК (мРНК), которая также была успешно применена в вакцинах против коронавируса. Новая вакцина направлена на один из белков Borrelia burgdorferi — A (OspA). Этот белок широко распространен в различных штаммах бактерии и способен вызвать сильный иммунный ответ в организме.

Доклинические испытания проводились на животной модели. В результате однократной вакцинации у животных формировались высокоактивные антитела, специфичные для антигена, а также активировались Т-клетки. Кроме того, был зафиксирован мощный иммунный ответ со стороны В-клеток, что может способствовать предотвращению инфекции B. burgdorferi в будущем.

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#испытания
#вакцина
#коронавирус
#симптомы
#антитела
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Трансгендерного спикера ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности
Спикера ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности из-за угроз журналистам РФ
20 сентября 2023, 23:58

Представителя украинской теробороны, трансгендера из США Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности из-за угроз в адрес российских журналистов.
«Командование сил территориальной обороны ВСУ проведет служебное расследование. Будут приняты соответствующие решения. Сержант Сара Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена от службы на время проведения расследования», — сообщили Силы территориальной обороны ВСУ в соцсети X.

Отмечается, что заявления Эштон-Чирилло не были одобрены со стороны командования ВС Украины.

Сара Эштон-Чирилло в начале сентября опубликовала ролик с угрозами в адрес представителя российских СМИ. О ком конкретно идет речь она не указывала.

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#сша
#соцсети
#сми
#оон
#всу
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В Москве «омикрон» доминирует среди подштаммов коронавируса, заявила Ракова
Ракова: подштамм «омикрона» составил две трети от всех заболевших COVID в Москве
20 сентября 2023, 23:05

Фото: istock / Lisa Nentwich

В Москве на данный момент преобладает подтип коронавируса «омикрон», который составляет две трети всех случаев заражения в столице. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-1».
«Доминирующим в столице является подтип XBB этого варианта, который составляет две трети всех случаев заражения», — подчеркнула Ракова, обсуждая текущую ситуацию с штаммом COVID в Москве.
Согласно ее словам, данный подтип в большинстве случаев проявляется как обычная простуда.

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#врачи
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В Наро-Фоминске спасли попавшего в капкан ястреба
20 сентября 2023, 20:23

Фото: Минсельхозпрод МО

Краснокнижного ястреба обнаружили в железном капкане жители частного сектора в Наро-Фоминске. Они освободили птицу и доставили в ветеринарную клинику, рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.
«Предположительно, хищник попал в капкан во время охоты за мышами. Ветеринары осмотрели ястреба и выявили только незначительные ссадины на лапах. Они обработали их антисептическим средством», – отметил Воскресенский.
Через два дня, убедившись в сохранении всех жизненных функций птицу, её выпустили в естественную среду.
 
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#минсельхозпрод мо
#птицы
#природа
#ветеринары
#сергей воскресенский
#московская область
#подмосковье
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С начала года в Подмосковье ветеринары приняли 4 тыс укушенных клещами животных
20 сентября 2023, 20:04

Фото: Минсельхозпрод МО

С осенним потеплением в Подмосковье активизировались клещи, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона. Там напомнили владельцам собак всех пород и возрастов, что клещи переносят опасную для животных болезнь пироплазмоз.
С начала года в Подмосковье за ветеринарной помощью с укусом клеща обратились около 4 тыс хозяев домашних животных. Пироплазмоз подтвердился более чем в тысяче случаев.
 
Хозяева не всегда выявляют вовремя укус клеща и обращаются в ветеринарные клиники слишком поздно. Вместе со слюной клеща в кровь животного попадают микроскопические паразиты пироплазмы и разрушают эритроциты крови. Если вовремя не начать лечение, животное может погибнуть.
 
При обнаружении на питомце клеща ветеринары рекомендуют обратиться  в ближайшую клинику и в течение 10-14 дней наблюдать за состоянием животного.
 
На прием к специалистам Государственной ветеринарной службы можно записаться через портал госуслуг или позвонив в Единый контакт-центр по телефону 7 495 668 01 25. 

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#минсельхозпрод мо
#животное
#ветеринары
#клещи
#подмосковье
#московская область
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