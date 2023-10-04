Вступившим в брак до 35 лет предлагают выплачивать 10 тысяч рублей

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В Государственную Думу внесли законопроект о единовременной выплате в размере 10 000 рублей парам, вступившим в брак до 35 лет первый раз. Информацию сообщает ТАСС.
«Молодожёны смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект фракция ЛДПР вносит в Госдуму», — указано в сообщении.Получить единоразовую выплату можно было бы при обращении в органы соцзащиты с заявлением. Подать заявление предлагают в течение одного года с момента заключения брака. Эта выплаат не учитывалась бы в перечне доходов семьи при предоставлении им других мер социальной поддержки.
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