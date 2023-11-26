Le Figaro: Арабский язык стал вторым по популярности во Франции

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Арабский язык стал уже вторым по популярности во Франции, уступая только государственному — французскому, который по конституции Пятой республики является единственным официальным с 1992 года. Об этом в интервью изданию Le Figaro рассказал Ксавье Норт, бывший генеральный делегат по французскому языку и языкам Франции.
На данный момент разные диалекты арабского объединяют больше носителей, чем все остальные региональные языки вместе взятые. По числу носителей арабский язык опережает креольский и берберский, эльзасский, окситанский, бретонский, ойльский, франкский, корсиканский и баскский языки.
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