Легендарный детский городок «Сказка» возродят по просьбам протвинцев

Фото: Минблаго МО
В городском округе Протвино в 2024 году реконструируют одну из главных достопримечательностей города — детский городок «Сказка». Работы проведут в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Пожелание преобразить это место высказали горожане. Старый деревянный городок создали в 1970-е годы во дворе на улице Московской. Оформление выдержали в стиле деревянного зодчества, все фигуры были выполнены вручную. Деревянные избушки, сказочные столбы-истуканы, величественный Змей Горыныч из ствола огромного дерева напоминали о русских сказках. Сквер стал одним из главных мест отдыха для протвинцев.
Авторы нового проекта предусмотрели не только возрождение уникальных элементов детской площадки, но и создание новых объектов. Массивные деревянные ворота, игровой комплекс с башнями на крепостных стенах вскоре предстанут перед жителями города.
Всё оформление выполнят в том же стиле, что и в первоначальной версии «Сказки». Кроме благоустройства площадки будет проведена реконструкция летней эстрады, установлено освещение главных дорожек городка.
Читайте также:
В Серебряных Прудах благоустраивают «Яблоневый сад»
Глава Жуковского Прохоров обсудил с жителями благоустройство микрорайона города
В Одинцове проверили благоустройство дворовых территорий
Авторы нового проекта предусмотрели не только возрождение уникальных элементов детской площадки, но и создание новых объектов. Массивные деревянные ворота, игровой комплекс с башнями на крепостных стенах вскоре предстанут перед жителями города.
Читайте также:
В Серебряных Прудах благоустраивают «Яблоневый сад»
Глава Жуковского Прохоров обсудил с жителями благоустройство микрорайона города
В Одинцове проверили благоустройство дворовых территорий
Лора Луганская