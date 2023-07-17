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В оперштабе Кубани сообщили, что легковые автомобили начали переправляться на пароме через Керченский пролив.
Транспортные средства пропускают на переправу только после проведения тщательного досмотра.
В настоящее время около 200 автомобилей стоят в очереди на паромную переправу. Волонтеры подвозят автомобилистам питьевую и техническую воду.
Ранее, телеграмм-канал SHOT сообщил, что Крымский мост восстановят после атаки киевским режимом за две-три недели.
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Анастасия Крестьянова