Лейтенант из Каширы прошёл во второй этап конкурса «Народный участковый-2023»

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Лейтенант полиции Евгений Якунин из Каширы прошёл во второй этап конкурса «Народный участковый-2023», сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый-2023» будет проходить до 16 октября.
Проголосовать за сотрудников полиции может любой россиянин, перейдя на сайт МВД России. Онлайн можно также ознакомиться со всеми анкетами
правоохранителей, которые пожелали принять участие в конкурсе.
Если Евгений Якунин наберет достаточное количество голосов, то сможет представить Московскую область на всероссийском этапе конкурса.
Отдать голос за своего участкового можно по ссылке: https://clck.ru/3632rX.
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Проголосовать за сотрудников полиции может любой россиянин, перейдя на сайт МВД России. Онлайн можно также ознакомиться со всеми анкетами
Если Евгений Якунин наберет достаточное количество голосов, то сможет представить Московскую область на всероссийском этапе конкурса.
Отдать голос за своего участкового можно по ссылке: https://clck.ru/3632rX.
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Евгения Парфентьева