Леонид Тягачёв получит звание «Почётный гражданин Московской области»

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Депутаты Мособлдумы поддержали ходатайство о присвоении звания «Почётный гражданин Московской области» Леониду Тягачёву. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
«Леонид Васильевич участвует в нормотворчестве, проводит встречи с избирателями, оперативно реагирует на обращения граждан. Будучи близким к спорту, Леонид Васильевич способствует развитию сферы спорта в муниципалитете – при его содействии реконструирован не один крупный объект», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Стоит отметить, что Леонид Тягачёв основал «Горнолыжный клуб Леонида Тягачёва», в котором ежегодно проводятся по 30 крупных соревнований.
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