Леонид Володарский: каким был самый известный переводчик России

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БиографияЛеонид Вениаминович Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. В детстве он не любил учить иностранные языки. Но родители настояли на своём, так как сами преподавали английский и немецкий. Так, уже в 4 года маленький Лёня хорошо понимал и говорил на английском, а уже позже освоил итальянский, французский и испанский. После окончания школы он поступил в институт иностранных языков имени Мориса Тореза, в котором работал отец Леонида.
Спустя время Володарский понял, что ему больше интересна сфера искусства и кино. Поэтому решил развиваться в этом направлении.
КарьераВ студенческие годы Леонид Володарский начал работать в сфере озвучивания. Синхронные переводы для кинофестивалей и закрытых показов стали первыми шагами на его профессиональном пути. Постепенно он начал завоёвывать репутацию талантливого озвучивающего актёра, чьи переводы были востребованы.
Своим мастерством Леонид Володарский заслужил признание бизнесменов, занимавшихся видеопиратством. Его способность делать перевод и озвучку иностранных фильмов с высокой скоростью и качеством пришлась кстати для тех, кто хотел обеспечить быстрый и качественный дубляж своих продуктов. Благодаря этому его голос стал сопутствовать множеству кинолент, делая их доступными для российской аудитории.
Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
Голос Леонида Володарского заслуженно стал символом российского дубляжа. Он озвучил более 5000 фильмов, включая такие культовые ленты, как «Люди икс», «Джанго освобождённый», «Терминатор», «Крестный отец», «Звёздные войны», «Клан Сопрано». Его голос также звучал в аудиокнигах, делая доступными для слушателей произведения разных жанров.
Леонид Володарский одним из первых перевёл на русский язык произведения Стивена Кинга и многих других писателей.
В последние годы Володарский работал на радиостанции «Говорит Москва». По выходным он вёл авторскую программу, посвящённую истории России советского периода.
Личная жизньО личной жизни знаменитости известно мало. Переводчик рассказывал, что в прошлом у него были серьёзные отношения, которые продлились 8 лет. Однако он так и не женился, не завёл детей.
8 августа 2023 года в возрасте 73 лет легендарный переводчик и радиоведущий скончался после продолжительной болезни.
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