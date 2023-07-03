Лепс выплатит миллион участнику СВО за подбитый танк Leopard

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Российский певец Григорий Лепс уже в ближайшие дни выплатит миллион рублей участнику специальной военной операции за подбитый танк Leopard.
«Планирую перевести освой миллион рублей числа 4-5 июля. Имя человека уже есть, данные подтверждены, он это сделал», - рассказал Лепс.Он объяснил, что имеет множество друзей в Донецке и Луганске. Певец связался с ними и попросил отыскать военного, который смог подбить вражеский танк Leopard. По словам Лепса, задача была выполнена.
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