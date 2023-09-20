«Лето шлёт последние воздушные поцелуи»: Синоптик назвал самые тёплые дни в Подмосковье

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«Сегодня в ночь и завтра под утро будет небольшой дождь, и температура завтра будет не такая яркая, как сегодня. День будет на три-четыре градуса ниже – 20… 21 градус, но затем тепло наберёт новую силу и уже в пятницу, субботу и воскресенье температура поднимется до 24, а по югу области — до 25 градусов тепла. Лето шлёт нам последние воздушные поцелуи», — сказал Шувалов.Читайте также:
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