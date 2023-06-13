Летом в Подмосковье будут трудоустроены свыше 16 тысяч подростков

Министерство социального развития Московской области сообщает, что более 16 тысяч подростков региона устраиваются на работу на летний период, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«Подработку на лето могут найти молодые люди от 14 до 18 лет. Это поможет им получить новый опыт работы и познакомиться с различными профессиями. Всего за лето будут трудоустроены свыше 16 тысяч подростков», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.



С начала лета трудоустроились уже порядка 5 тысяч подростков.Работодатели должны помнить, что перед началом трудовой деятельности нового работника необходимо ознакомить с техникой безопасности и огласить требования, которые работодатель предъявляет новому работнику.Молодые работники могут начать свою трудовую деятельность с работы промоутера, курьера, вожатого или консультанта. Летняя подработка дает возможность определиться с выбором будущей профессии и заработать деньги на карманные расходы, а все сведения о работе будут внесены в трудовую книжку работника.

Лидерами по количеству трудоустроенных молодых работников стали: Ступино, Кашира и Зарайск.



Информация о доступных вакансиях представлена на сайте.



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