Лев Лещенко: «Это был лейбл такой — Мирошниченко»

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Певец Лев Лещенко заявил, что народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко была удивительной, одной из самых ярких актрис, отметив, что она очень выделялась на фоне других.
«Она была удивительной артисткой пассионарным человеком, излучавшим добро, любовь к людям, любовь к своей профессии. Вселенский человек, настоящая эпоха, легенда нашего отечества. Я считаю, что одна из самых ярких артисток. <…> Это был лейбл такой — Мирошниченко», — прокомментировал в беседе с RT Лещенко.Он выразил надежду на то, что актрису будут помнить по её ярким ролям в кино.
Читайте также:
В Москве скончалась актриса Ирина Мирошниченко
Названа причина смерти Ирины Мирошниченко
Умер 17-летний чемпион России среди юниоров по бенди Хвалько
Мелисса Тимофеева