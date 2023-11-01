Лидер клуба нацистов арестован в Петербурге за демонстрацию тату со свастикой

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В Санкт-Петербурге задержали мужчину 1977 года рождения за публичную демонстрацию татуировки с нацистской символикой. Ранее он уже неоднократно был судим, в том числе за убийство.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина ранее неоднократно был судим, в том числе приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство человека. К тому же, он являлся лидером клуба, куда входят молодые люди, разделяющие неонацистские взгляды. Обвиняемый полностью признал свою вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Александр Бойцов