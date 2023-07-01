Лидер Коммунистической партии Франции призвал отключить социальные сети в стране

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Лидер Коммунистической партии Фабьен Руссель призвал отключить социальные сети во Франции
Лидер Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель считает, что соцсети должны быть отключены во время беспорядков в стране, передает РИА Новости со ссылкой на радио France Info.
Напомним, 1 июля министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти сообщил, что прокуроры Франции должны запросить у интернет-операторов IP-адреса молодых людей, которые призывают к массовым беспорядкам в стране.
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«В какой-то момент придется их отрезать (отключать – ред.), когда в стране жарко. Я предпочитаю чрезвычайное положение в социальных сетях, чем населению», — заявил Руссель.
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Екатерина Коршунова