Лидер «Ногу свело!» Покровский хочет оспорить статус иноагента

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Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский планирует оспорить статус иноагента в суде.
Чтобы оспорить статус иноагента, который музыканту присвоило Министерство юстиции, Макс Покровский подал заявление в суд, пишет Telegram-канал Mash.
Заседание пройдёт 17 июля.
Лидер группы «Ногу Свело!» Макс Покровский был признан иноганетом 31 марта нынешнего года. Известно, что в данный момент исполнитель находится в США.
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Заседание пройдёт 17 июля.
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Мария Фирсова