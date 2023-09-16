Лидер «Землян» Киселев раскритиковал творчество Газманова

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Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев раскритиковал в беседе с изданием «СтарХит»творчество коллеги Олега Газманова.
Киселев обозвал Газманова «инвалидом-композитором». По мнению Киселева, Газманов обратился к нему с просьбой написать ему песню, за которую он заплатит.
Отметим, что это не первый конфликт музыкантов.
Ранее лидер группы «Земляне» осудил певца и композитора Игоря Матвиенко за создание платных патриотических песен, после чего Газманов отказался считать Киселева настоящим музыкантов и напомнил, что тот владеет «Русским радио».
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Дана Игумнова