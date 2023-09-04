«Лидеры России» предложили идеи по применению искусственного интеллекта в работе с обращениями жителей

В проекте принимает участие 191 человек, которые поделены на 20 команд. Представить свои идеи по выполнению кекса от генератора Подмосковья приехала одна из команд. Команда рассказала о своих идеях по внедрению ИИ заместителю председателя правительства Подмосковья Вячеславу Духину в Информационном центре Московской области, где в настоящее время работают над внедрением ИИ.
«Инфоцентр — это такая точка инноваций, мы запустили её в текущем году. Здесь представлены решения по работе с информацией, в том числе содержащие в себе элементы искусственного интеллекта. Над этим мы активно сейчас работаем. Мы предложили вам поработать над задачей, которая для нас в Московской области одна из приоритетных — коммуникация с людьми. У нас налажена целая система, но всегда есть к чему стремиться, тем более в век динамично развивающихся технологий. Каждый человек должен быть услышан, каждому из них мы должны ответить на то, что его беспокоит, дать решение», — поделился с участниками проекта Вячеслав Духин.Команда «Лидеров России» рассказала, что в рамках подготовки к отчёту по заданному рейсу, они занимались аналитикой опыта внедрения ИИ в 20 регионах России и 10 странах и проводили самостоятельный опрос жителей.
Команда предлагает: создать автоматизированную информационную систему, которая будет представлять собой комплекс из более 25 сервисов по обработке обращений. В частности, предлагается внедрить коробочную языковую модель, а также модели классификации текстов и кластеризации признаков. По их мнению, применяемый здесь искусственный интеллект сможет снизить трудозатраты почти в 3-5 раз и сократить время обработки обращений на 30%.
В команду, которая предложила внедрить автоматизированную систему, входят представители Сбербанка, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Института точной механики и вычислительной техники, научно-исследовательского предприятия, Школы «Тропарёво», большинство из участников связаны с ИТ-технологиями в реальной жизни.
Все идеи, предложенные в рамках проекта, будут переданы на рассмотрение главе региона Андрею Воробьёву. Лучшие предложения будут практически применены в Информационном центре.
Федеральный конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится с 2017 года по поручению президента. За всё время на участие в конкурсе было подано более 1 млн заявок из 150 стран. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта.
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