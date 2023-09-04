«Лидеры России» предложили идеи по применению искусственного интеллекта в работе с обращениями жителей

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области поступил на сопровождение новый производственный корпус в городском округе Долгопрудный.

Предприятие стекольной промышленности «Мосавтостекло» является одним из старейших предприятий, работающих в этой сфере. Объём инвестиций в строительство нового корпуса составит 500 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Цель проекта — запустить импортозамещающее производство стекол для поездов. На данный момент «Мосавтостекло» выпускает 30% стеклянных изделий для российских поездов.

Площадь нового корпуса составит более 10 тысяч кв. метров. Расширение планируется для увеличения мощности предприятия и расширения производства стекольной продукции для высокоскоростных электропоездов, трамваев, дизель-поездов, автобусов и другой техники.

Реализация проекта запланирована на 2026 год. Будет создано 40 рабочих мест.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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