Lidovky: Украинская беженка взбесилась из-за надписей на русском языке в метро Праги

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35-летняя уроженка Украины Ольга возмутилась наличию русскоязычных надписей и советской символики на станции метро «Андел» в Праге. Об этом пишет чешская газета Lidovky.
«Когда я прочитала в метро на русском языке о дружбе Москвы и Праги, я была просто шокирована <...> ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России», — заявила Ольга, переехавшая в Прагу вместе с дочерью из Одессы несколько месяцев назад.По данным Lidovky, станция метро «Андел», — одна из самых оживленных в Праге, — украшена серпом и молотом, советским флагом и надписью на русском языке о дружбе СССР и ЧССР.
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